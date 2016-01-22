カトパンの退社発表
『カトパンの退社発表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年5月27日
2016年5月5日
2016年4月24日
2016年3月26日
2016年3月5日
2016年2月28日
2016年2月24日
2016年2月7日
2016年2月3日
2016年2月2日
2016年1月29日
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フジテレビの亀山千広社長、加藤綾子アナの退社意向を慰留していた
「本人が訪ねてきて、退社の意向を伝えられました」と説明
デイリースポーツ
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おぎやはぎ矢作兼 加藤綾子アナの退社に「体力的に限界だと思う」
「めざましテレビ」を7年半も続けたことに「朝が長すぎた」とコメント
トピックニュース
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カトパンはフリー転身後も安泰か フジ円満退職、出演オファーも殺到
「めざまし」以外のレギュラーは継続する方向で円満退職だとテレビ局関係者
NEWSポストセブン
2016年1月28日
2016年1月27日
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加藤綾子アナのフジ退社を明石家さんまがイジる「オレに謝れ」
加藤アナの退社問題を抱えて年越しを迎えたため、「オレに謝れ」とさんま
スポニチアネックス
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加藤綾子アナ、所属事務所に「フォニックス」を選ばなかったワケに憶測
OGも多数在籍する「フォニックス」を所属事務所に選ばなかった加藤アナ
女性自身