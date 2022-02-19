『千葉真一』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
日本で無名だった頃のリーに香港で偶然会い、写真撮影やサインをもらったという
よろず~ニュース
新幹線に爆弾が仕掛けられる事件を中心に、人間ドラマが描かれた作品
Real Sound
主役の高倉健は超大物だが、犯行に至る理由も丁寧に描かれており実質主役
息をもつかせぬスリルと緊張感溢れる展開の連続にアドレナリンは大噴出
AV Watch
父の千葉真一さんとは幼少期の記憶がほとんどないと漏らしていたそう
女性自身
1位は木村拓哉、工藤静香、Cocomi、Koki,ら「木村一家」
All About
最後に会ったのは亡くなる半年前で、その直後にも連絡があったという
デイリー新潮
関係者によると、今夏にも第一子が誕生する予定だという
NEWSポストセブン
父・千葉真一さんの生前、2人は恋人を連れて千葉さんらと食事会をしたそう
女性は子役出身で、かつては女優として活動していたという
長女の真瀬樹里と異母弟の新田真剣佑＆眞栄田郷敦が対立しているそう
東スポWEB
取り巻きと称され、真瀬樹里ら側に「悪役」とされた男性が実名で真相を告白