タレントのダレノガレ明美が7月31日、Xを更新。「令和8年熊本地震」の被災地支援を検討していることを明かした。しかし、その内容をめぐり、ネット上では賛否が巻き起こっている。

「ダレノガレさんは、《炊き出しを検討中ですが、夏なので食中毒が怖かったり、暑いので温かいものより、冷やし中華とかのがよいのかなっと》と投稿。さらに、《みんなでスイカ割りをしようかなっと》と支援の構想を明かしました。その内容や、被災地でスイカ割りを企画していることに、違和感を覚える人も少なくありませんでした」（芸能関係者）

Xでは、批判的な声が上がる一方で、擁護する声も寄せられ、賛否が分かれている。

《その分の金を、直で被災地にあげた方がいいと思うんだけど、何で行こうとするんだろ》

《震災被害はイベントではありません》

《能登震災の時、ボランティアでいちはやく駆けつけてくれたのがダレノガレさんです》

《何もしない出来ない人達には口出す権利なんてない》

「芸能人の場合、支援を公表すれば売名といわれる可能性もあります。また大規模な炊き出しやイベントを実施するには、現地との事前調整や協力者の確保が欠かせません」（スポーツ紙記者）

ダレノガレは2024年の能登半島地震でも、発災直後から現地へ入り、炊き出しや物資支援を実施。自らトラックを運転して支援物資を届ける姿も話題となり、行動力があると称賛を集めた。

「当時も、一部では売名ではとの批判はあったものの、それを上回る支持の声が寄せられていました。だからこそ、今回は子どもたちに少しでも笑顔を届けたいという意図で『スイカ割り』を提案したのでしょうが、言葉だけが独り歩きし、被災地の現状と温度差があると受け止める人が現れてしまったようです」（前出・芸能関係者）

善意の支援であっても、発信のタイミングや言葉選びひとつで真逆に受け止められる可能性があることを、今回の騒動はあらためて示した。