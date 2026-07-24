◆第１０８回全国高校野球神奈川大会▽準決勝横浜―慶応（２４日・横浜）神奈川県勢初の４季連続甲子園出場を狙う横浜が、慶応と激突。プレーボールが宣告された。両チームが夏の神奈川大会で激突するのは、２３年決勝以来３年ぶり。横浜はここまで５戦連続コールド勝ちと盤石。先発を託された今秋ドラフト１位候補の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）は、準々決勝で登板がなく休養十分でマウンドに上がった。織田