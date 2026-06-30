大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが29日に自身のアメブロを更新。目の不調のため眼科を受診したことを報告した。この日、倉実さんは「眼科に行ってきました」と切り出し「痙攣と痒みがあったので検査してもらいました」と受診理由を説明。検査結果について「異常なしで、安心しました」と安堵した様子でつづった。続けて「ただ今回の症状とは別で緑内障の検査はした方が良いようなので後日また行くことに