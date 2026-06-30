中道改革連合など野党5党の国対委員長は30日、森英介衆院議長と会談し、衆院議員定数削減と「副首都」構想関連の2法案に関し「数の力で強行に審議することは断じて容認できない」として政府、与党に撤回を働きかけるよう申し入れた。