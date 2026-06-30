高松市役所(資料) 高松市は30日、職員に夏のボーナスを支給しました。一般職3688人（平均年齢41歳1カ月） の平均支給額は89万4443円でした。前年から2万8962円増えました。 特別職の支給額は、市長が251万3280円（前年比＋19万740円）、副市長が203万1680円（前年比＋15万4190円）、高松市議会議長は164万6400円（前年比＋12万4950円）などとなりました。一般職と特別職、再任用職員を合わせた職員3870人の総支給額