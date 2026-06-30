あなたは読めますか？突然ですが、「蹌踉めく」という漢字読めますか？足元が不安定になった様子を表す際によく使われる言葉ですが、どちらの漢字も非常に画数が多く、見慣れない組み合わせに戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「よろめく」でした！「蹌踉めく」とは、足元がふらついて、まっすぐに歩けなくなる様子を意味します。「蹌」も「踉」も、足がもつれてふらふらすることを指す漢字で、二つ