ＦＩＦＡワールドカップ２０２６。男子日本代表は６月３０日、サッカー王国・ブラジルに惜しくも敗れましたが、北海道内からも熱い声援が送られました。日本代表は３０日、決勝トーナメント初戦でブラジルと対戦しました。未明にもかかわらず、札幌市中央区のスポーツバーには６０人以上が詰めかけました。前半２９分、佐野海舟選手のゴールで日本が先制します。しかし、試合残り１分でブラジ