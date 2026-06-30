一時1ドル＝162円台前半を付けた円相場を示すモニター＝30日午前、東京都港区の外為どっとコム30日午前の東京外国為替市場で円相場が下落し、一時1ドル＝162円台前半を付けた。1986年12月以来、約39年半ぶりの円安ドル高水準。日銀の利上げ観測が後退し、日米の金利差が意識された。市場では政府、日銀による為替介入への警戒感が高まっている。円安は食品やエネルギーの輸入価格を押し上げ、家計の負担増につながる恐れがある。