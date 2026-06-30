朝のドル円は１６１．９０円台、海外市場で１６１．９８円まで上昇＝東京為替 ドル円は１６１．９０円台での推移。海外市場では１６１．９８円まで上昇。１６２円には届いていないが、２０２４年７月、先週木曜日と付けた直近の高値１６１．９５円を上回り、１９８６年１２月以来となるドル高円安圏を付けた。 USDJPY161.93