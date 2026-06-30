〈《離婚、高倉健との熱愛報道も…》「休みたい、辞めてしまってもいい」『男はつらいよ』に苦悩する倍賞千恵子に、渥美清がかけた“かっこよすぎる一言”〉から続く俳優・歌手の倍賞千恵子が、この6月29日に85歳の誕生日を迎えた。歌手としてのブレイク、乳がん闘病、8歳下男性との出会いと再婚……。映画デビューから65年、今も第一線で活躍する“下町の太陽”の歩みとは。（全3回の3回目）【画像】8歳下夫との1枚、若かりし頃