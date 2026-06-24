[6.29 W杯決勝T1回戦 ブラジル-日本]1点リードで後半に折り返した日本代表がブラジル代表の猛攻を耐えていたが、後半11分に同点弾を決められた。MFブルーノ・ギマランイスの左クロスからファーサイドでMFカゼミーロに頭で合わせられた。