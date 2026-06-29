東京時間10:38現在 東京金先物JUN 27月限（TOCOM） 1グラム＝21592.00（+179.00+0.84%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4076.70（-19.60-0.48%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先時間外は軟調、東京金は先週金曜日の金先の堅調な動きを支えにしっかり