「生薬の里」を目指した取り組みが進められている美郷町で薬の原料となるホオノキが植樹されました。美郷町では漢方薬などの原料となる薬用植物の栽培に取り組む「生薬の里」づくりが2014年から進められています。28日は樹皮が薬の原料となるホオノキの苗100本を地元の高校生や東京生薬協会の会員などが植えました。 東京生薬協会藤井輶太 会長 「どういう環境でどういうふうに育ってってのがわかれば非常に安全ですから多