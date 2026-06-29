日本代表は28日、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）ブラジル代表戦に向け、会場のヒューストン・スタジアムで公式会見を行った。会見では左ひざ負傷からの復帰を目指す久保建英について、「明日はプレー可能か？」という質問が飛んだ。森保一監督は「ブラジル戦はプレーできません。まだ全体練習に入っていないですし、個人でランニングのトレーニングしかできていません」と明言。「早く回復するこ