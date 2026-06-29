気象予報士の吉井明子が、29日発売の『週刊プレイボーイ』28号（集英社）のグラビアに登場する。【写真】圧巻の美貌＆服の上からわかる衝撃スタイル…笑顔を見せた45歳“気象予報士”吉井明子吉井は、1980年10月15日生まれ東京都出身。慶応義塾大学文学部哲学科を卒業し、気象予報士としてラジオを中心に活動中。一方でインスタグラムに投稿される近影から、その美貌と、服の上からわかる圧巻のスタイルがたびたび話題をなっ