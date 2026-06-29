45歳“気象予報士”吉井明子、まさかの初水着 グラビアシーン“激震”の衝撃スタイル解禁
気象予報士の吉井明子が、29日発売の『週刊プレイボーイ』28号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真】圧巻の美貌＆服の上からわかる衝撃スタイル…笑顔を見せた45歳“気象予報士”吉井明子
吉井は、1980年10月15日生まれ 東京都出身。慶応義塾大学文学部哲学科を卒業し、気象予報士としてラジオを中心に活動中。一方でインスタグラムに投稿される近影から、その美貌と、服の上からわかる圧巻のスタイルがたびたび話題をなっていた。
今回、そんな吉井が満を持して、水着を解禁。初めてにして、T157・B93・W61・H89という“衝撃”スタイルを見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは加藤玲菜、そのほか晴こころ、橋本萌花、竹内カンナ、AMO（あも）、新海まき、桃木兎羽が登場する。
【写真】圧巻の美貌＆服の上からわかる衝撃スタイル…笑顔を見せた45歳“気象予報士”吉井明子
吉井は、1980年10月15日生まれ 東京都出身。慶応義塾大学文学部哲学科を卒業し、気象予報士としてラジオを中心に活動中。一方でインスタグラムに投稿される近影から、その美貌と、服の上からわかる圧巻のスタイルがたびたび話題をなっていた。
今回、そんな吉井が満を持して、水着を解禁。初めてにして、T157・B93・W61・H89という“衝撃”スタイルを見せている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは加藤玲菜、そのほか晴こころ、橋本萌花、竹内カンナ、AMO（あも）、新海まき、桃木兎羽が登場する。