宇佐市の宇佐神宮で28日伝統の「御田植祭」が行われ、参拝客が五穀豊穣を祈願しました。 宇佐神宮の御田植祭は平安時代の1123年に始まったと伝えられる伝統行事です。28日は、神宮内にある池のほとりに設けられた水田で、雅楽が響く中、昔ながらの衣装に身を包んだ地元の子どもたちが田んぼに苗を投げ入れていきまた。 訪れた参拝客は、子どもたちのかわいらしい姿を温かく見守るととに豊かな実りを祈願していました。