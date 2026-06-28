県内企業の直近3か月における景況判断は、「上昇」と答えた割合から「下降」と答えた割合を引いた数値がマイナス11.0と、前の期から4.4ポイント改善していることがわかりました。徳島財務事務所では、2026年4月から6月の景況判断について県内企業99社にアンケートを行い、91社から回答を得ました。それによりますと、景気が「上昇」していると答えた企業の割合から「下降」していると答えた企業の割合を引いた数値「BSI」は