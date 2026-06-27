ハンセン病を正しく理解するパネル・作品展 ハンセン病について正しく理解してもらおうと、高松市でパネル・作品展が開かれています。 高松市の瓦町FLAG8階で27日始まった展示会です。ハンセン病患者を強制隔離する「らい予防法」の廃止から2026年で30年。 会場には、ハンセン病の歴史や高松市にある療養所、大島青松園での暮らしなどを紹介するパネル約100点と、大島青松園の入所者の作品を展示しています。視覚