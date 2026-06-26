26日の昼すぎ、鹿角市花輪字赤坂の市道でクマが目撃されました。鹿角警察署の調べによりますと26日午後1時ごろ、鹿角市花輪字赤坂の市道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた鹿角市の80代の男性が目撃しました。クマの体長は約80センチです。最も近い民家までは10メートルほどで、付近には陸上競技場やテニスコートがあります。隣接した地域には比内支援学校かづの校があります。