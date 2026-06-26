米国男子ツアーが公式インスタグラムを更新。現在開催中の「トラベラーズ選手権」の過去動画の中から、ティーイングエリアに珍客が乱入しギャラリーの笑いを誘ったシーンを投稿した。【動画】相手がリスでは仕方ない苦笑いを浮かべるローリー・マキロイティーイングエリアでアドレスに入っているのはローリー・マキロイ（北アイルランド）だ。すると右から飛び出してきた大きなリスが目の前を横切って行った。マキロイはワッグル