下関市は洪水警戒のため友田川洪水浸水想定区域、木屋川（長正司・石町）、木屋川（上大野・吉田大橋）に避難指示を発令しました。友田川洪水浸水想定区域1982世帯4,354人木屋川（長正司・石町）708世帯 1,646人木屋川（上大野・吉田大橋）1618世帯3,940人