長谷川白紙が、ニューアルバム『素直な気持ちアルバム』を8月28日にリリース。また、本作より第1弾シングル「蜜の主」を本日6月25日に先行配信した。 （関連：羊文学「銀河鉄道の夜」、NITRODAY「人にやさしく」、長谷川白紙「光のロック」……若手アーティストが歌い継ぐ名曲） 前作に続き、フライング・ロータス主宰レーベル Brainfeederよりリリースされる本作は、長谷川が結成した