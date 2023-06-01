長谷川白紙が、ニューアルバム『素直な気持ちアルバム』を8月28日にリリース。また、本作より第1弾シングル「蜜の主」を本日6月25日に先行配信した。

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前作に続き、フライング・ロータス主宰レーベル Brainfeederよりリリースされる本作は、長谷川が結成した新バンド ハハとヘアピンズによる生演奏を大胆に取り入れ、これまでにないサウンドへと踏み出したアルバムとなっている。

また、本作には月ノ美兎、tofubeats、あっこりんりん（おとぼけビ～バ～）、イ・ランといったアーティストが参加。全曲がノンストップで繋がることで、アルバム全体で一つのストーリーを描く構成となっている。

ジャケットアートワークおよび新アーティストビジュアルは、長谷川が敬愛する漫画家 ジョージ朝倉による描き下ろし。お好み焼きを焼く姿をモチーフに、日常の空気を纏った新たな長谷川白紙像を描き出している。前回アーティストビジュアル撮影を担当した竹久直樹が引き続きアートディレクションし、吉野萌とともにデザインを担当している。

第1弾シングル「蜜の主」は、ハハとヘアピンズの生演奏によるシンプルなバンドサウンドを基調としながら、随所に長谷川ならではのアプローチが交差する、一筋縄ではいかないエモーショナルな一曲となっている。ミックスは、エド・シーラン、チャーリーxcxらを手掛けるジェフ・スワンが担当。躍動感のあるエネルギッシュなサウンドに仕上がっている。

さらに、清水貴栄監督による本楽曲のMVが、本日21時よりYouTubeにてプレミア公開される。

なお、本作はCD、LP、デジタル配信で世界同時リリース。国内盤CDおよび日本語帯付盤LPには、長谷川白紙本人による約6,000字の書き下ろしセルフライナーノーツを封入。また、ジョージ朝倉描き下ろしのアーティストビジュアルをプリントした数量限定Tシャツセットも展開される。

LPはクリアホワイトスモークマーブル ヴァイナルに加え、タワーレコード限定仕様としてローズヴァイナルも販売。さらに、全商品を対象にアルバム購入特典として、先着でオリジナルアクリルキーホルダーも配布される。

・長谷川白紙 コメント

あとはお任せします

・ジョージ朝倉 コメント

ヤバい、なんかが覚醒しそう。いやしてしもた。これ合法でOK？

なんちゅーんですか、白紙氏の白い音の光の粒がわーって身体を流れこんでくるじゃないですか、で、それは赤裸々であったり白く霧がけたりするんだけれどなんか速く通り過ぎていくから、それは一人アホウの様に泣きくるって疲れ果てた後の清々しさとちょっとの諦念とにもにていたりして、はい、照れ屋のわたくしも素直に感想を書けたりしてしまう程に。

（文＝リアルサウンド編集部）