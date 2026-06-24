芝ダートの二刀流ママコチャは、惜しくも5着に敗れた。スタートから鋭いダッシュを決めると、外枠からスムーズに先行集団へ取り付き、5番手のインで流れに乗った。道中は内々をロスなく立ち回り、直線でも懸命に脚を伸ばしたが、最後は上位勢にはあと一歩及ばず。小回りの1200mという舞台条件も影響したのか、今ひとつ詰め切れなかった。それでも大きく崩れることなく、改めて高い能力の一端を示す走りだった。【さきたま杯】矢