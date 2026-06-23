近年、若手社員や新入社員が、職場の内部資料やオフィスのパソコン画面などの撮影画像、動画をSNS上に投稿してしまう事例が相次いでいます。常識的に考えれば職場に迷惑がかかるだけでなく、損害賠償や刑事責任などの法的責任にも発展すると想像できますが、なぜこうした事例が相次ぐのでしょうか。また、カフェに行くとパソコンでオンライン会議をしているビジネスパーソンを見掛けることがあり、こうした行動について情報漏え