最新シングル「Stella」に ちゃんみなが参加した「LOVE SONG」収録が決定！ SEKAI NO OWARI official storeも グランドオープン決定！SEKAI NO OWARIが、7月8日にリリースする「Stella」に、ちゃんみなとのコラボレーション曲「LOVE SONG（with ちゃんみな）」を収録することを明らかにした。本楽曲は、日本テレビの音楽番組「夜の音 - TOKYO MID NIGHT MUSIC -」にSEKAI NO OWARIが出演した際に、番組のスペシャル企画として、ち