【ASOBono！】 7月11日 リニューアルオープン予定 7月11日～9月18日 記念イベント開催予定 東京ドームは、東京ドームシティの屋内型キッズ施設「ASOBono！」が開業15周年を迎えるのに合わせて7月11日に施設をリニューアルする。これに伴い、7月11日から9月18日にかけて15周年記念キャンペーンを実施する。 館内リニューアルで