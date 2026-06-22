BetaNewsは6月19日(米国時間)、「Google Calendar is getting more color options for better organization - BetaNews」において、Googleカレンダーの色分けオプションが強化されたと伝えた。これまでは11色のプリセットカラーのみ提供されていたが、今後は24色の選択肢およびカスタムカラーの追加に対応するという。○イベント色分けが24色対応、最大200色まで追加可能にGoogleカレンダーは会議の予定やタスクの管理を可能にする