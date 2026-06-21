大谷は2試合ぶりの16号アーチを放った(C)Getty Images第2子誕生を発表したばかりの大谷翔平が圧巻のアーチをかけた。現地6月20日に本拠地で行われたオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。【動画】大谷の圧巻16号シーン、第2子誕生を発表したばかりだ3点を追う9回二死走者なしで打席に入ると、4番手右腕キトレッジのシンカーを振りぬき、スタンドイン。16日のレイズ戦以来、2試合ぶりのアーチは打球速度114.6マイル（約1