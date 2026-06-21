【HG 1/144 ハンブラビ(GQ)】 6月26日 発売予定 価格：2,860円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」のパッケージ画像を公開した。発売は6月26日を予定しており、価格は2,860円。 本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」に登場するMS「ハンブラビ」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商