右鎖骨骨折から1か月あまりが経った日本代表MF鈴木唯人(フライブルク)が待望の実戦復帰を果たした。メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ最終日に行われたU-19日本代表との練習試合に出場。「全然体が動いていたのでよかった。だけど、とりあえず暑かったので。そこの暑さとの戦いのほうが大きかった」と振り返った。5月3日のブンデスリーガ第32節・ボルフスブルク戦で相手選手と激しく接触し、右鎖骨を骨折。試合後に手術を