新設定されたターボモデル「ツーリング」スバルは2026年5月21日、正統派SUV「フォレスター」の改良モデルを発表しました。今回の改良では実用的な機能の進化とともに、新グレードが設定されています。新たなフォレスターのラインナップのなかで最も手頃なグレードは、どのような仕様なのでしょうか。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが“一番安い”スバルの新たな「フォレスター」です！ 画像を見る！（30枚以上）フォ