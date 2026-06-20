松本潤さんが嵐のグループ活動終了後、初のインスタライブをゲリラで実施しました。嵐ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演のアーカイブ配信と嵐ファンクラブが終了した翌日の6月16日に予告無しで急遽インスタライブを実施。高速道路を走行中の移動車の車内から、真っ暗な中で配信を行った松本さん。「5月31日が終わって、ゆっくりしていたといえばゆっくりしてたけど、ゆっくりしてないといえばゆっ