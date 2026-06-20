松本潤さんが嵐のグループ活動終了後、初のインスタライブをゲリラで実施しました。

嵐ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演のアーカイブ配信と嵐ファンクラブが終了した翌日の6月16日に予告無しで急遽インスタライブを実施。

高速道路を走行中の移動車の車内から、真っ暗な中で配信を行った松本さん。

「5月31日が終わって、ゆっくりしていたといえばゆっくりしてたけど、ゆっくりしてないといえばゆっくりしてないというか。何か色々と打ち合わせをしたり、何だかんだやることがあり、いろんな準備含めて色々している最中でございます」と現状を報告。

急遽のインスタライブの経緯を「（コンサートの）アーカイブも終わりましたけども、嵐のファンクラブも15日をもって終了という形になったので、現状私を応援してくださる方たちは「どうなっているんだ」という声が起こるでしょう、とも思っていたので、そんなことも含めてインスタライブでちょろっと話が出来たらな、なんて」と説明。

「ぶっちゃけた話をすると、今日まさにメンバーシップと言いますか、私個人で皆さんと繋がれる場所を準備しようと今動いているのですが、その撮影をちょうどしていて。皆さんにアナウンスできるのは来月くらいにはお知らせできるんじゃなかろうかと思っているので。それまでしばしお待ちいただければ」

「皆さんまだまだ色々な想いがあるとは思いますが、先に進みたいと思っている人に少しでも寄り添える形をとれたらと思いますし、自分自身も新たなことを少しずつやっていけたらと思っているので、少しずつ始めて行けたらと思っています」と、松本さん個人のメンバーシップの準備を進めていることを明かしました。

そんな中、「あ、今日撮っていた撮影はパスポートの写真の撮影ではありません（笑）。メンバーシップ用の皆さんに観ていただけたらいいな、と思うものの撮影をしていました」と『We are ARASHI』最終公演のMCで盛り上がったパスポート写真ネタに触れる場面も。

視聴者からの「元気にしてますか？」のコメントには、「私はすこぶる元気です。そもそもずっと元気です」と返答。

「5月が終わってさみしい思いをしている方もたくさんいらっしゃると思いますが、さみしい気持ちもわかりますが、さみしいだけではないと思うし……まぁ次に、進まないとね！ それは少し時間がかかることなのかもしれませんが、ライブや過去にも言ったように、自分たちが歌ってきた曲はこれからもありますし、映像もありますし、『We are ARASHI』もBlu-ray＆DVDにもなって皆さんに観ていただくタイミングもあるでしょうから。そんなにさみしがらないでください」と温かいメッセージを届けました。

また、翌日が二宮和也さんの誕生日ということもあり、「もうすぐ二宮くんの生配信があると聞いているので、そこには被らない時間帯で終わらせようと思っています」という配慮も。

「私としてはそんな新しい動きをしているよ、ということをお伝えできればと思って、こんな真っ暗な中、インスタライブをやらせていただきました（笑）」と述べ、急遽だったため「アーカイブはそんなに長く残すつもりはない」と言いつつ、リアルタイム配信を視聴出来なかったファンのために「移動中に久々にライブ。そのうち消しますので、あしからず。」とアーカイブを残しています。

https://www.instagram.com/jun_matsumoto__mj/?hl=ja

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