SHENの自身初となる単独ライブ＜Choose To Be Happy - SHEN LIVE 2026＞の開催が決定した。公演は2026年9月1日（火）に大阪・バナナホール、9月3日（木）に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて行われる。SHENはハワイで育ち、音楽やアートを通じてALOHAの精神を発信してきたアーティストだ。2008年に初のソロアルバム『SOLAIRO』を発表して以降、ソロアーティストとして独自の活動を展開。ハワイで培われた自然観やスピリチュアリ