「攻撃の選手を追加招集した。ということは……」お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、サッカー日本代表の選手たちについて語った――。矢部浩之○岡村隆史も「なるほどね」と納得北中米で開催中の「FIFAワールドカップ2026」において、DAZNナビゲーターに就任した矢部。11日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)では放送中に、「日本代表の主将・MF遠藤航が負