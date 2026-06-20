台風第7号（メーカラー）が発生しました。 【画像で確認する】台風の進路予想図と▼来週木曜日（25日）までの雨風シミュレーション 20日午前3時、フィリピンの東で、熱帯低気圧が台風第7号になりました。台風は1時間に約30kmの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25mで中心から半径220キロ以内では風速15m以上の強い風が吹いています。 その後