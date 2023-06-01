ヨルシカ・suisが、7月よりTOKYO MXほかで放送がスタートするTVアニメ『猫と竜』オープニングテーマに新曲「猫日」（読み：ねこじつ）が起用されたことを発表した。『猫と竜』は猫に育てられた竜、猫、そして人間たちの不思議な絆を描くファンタジー。小説とコミカライズ版が展開されており、累計発行部数は140万部を突破している。今作のために書き下ろされた「猫日」は、suis本人が作詞を担当、そしてキタニタツヤが作曲・編曲を