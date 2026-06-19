こちらは、チャンドラX線宇宙望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「M83」です。うみへび座の方向、地球から約1500万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡とチャンドラX線宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「M83（Messier 83）」（Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/AURA/STScI, Hubble Heritage Team, W. Blair (STScI/Johns Hopkins University) and R. O'Connell (University of Virginia); Image Pro