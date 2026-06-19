中島健人が表紙を飾る『スカパー!TVガイドプレミアム2026年7月号』（東京ニュース通信社）が6月24日に発売される。 【写真】中島健人が表紙『スカパー!TVガイドプレミアム』 7月5日公開の映画『ラブ≠コメディ』で“王子”のイメージをさらにパワーアップさせた“俳優”を演じている中島。誌面では本作の見どころや共演者とのエピソード、自身の好きなラブコメ映画について語っている。