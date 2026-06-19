熊本県南阿蘇村の園児達が、保護者と一緒に交通安全を学びました。 【写真を見る】「青信号が点滅したら・・・？」親子で交通安全教室熊本・西原村 「青信号が点滅したら・・・」どうしますか？ 親子で実践！横断歩道の正しい渡り方 南阿蘇村の保育園で開かれた交通安全教室は、熊本トヨペットが毎年行っているもので、6歳までの園児90人とその保護者に、横断歩道の渡り方などを分かりやすく説明しました。 その中で、横