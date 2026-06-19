「友人のSNSを見ると自慢されているように感じる」「なんで自分はうまくできないんだろう」。日々の暮らしの中で生まれるイライラは、知らないうちに心の負担になっているかもしれません。日本アンガーマネジメント協会・安藤俊介さんに、怒りとの向き合い方を伺いました。キラキラしたあの人のSNSにイライラ！自慢ですか！？SNSは人との交流や知りたい情報を収集するために、楽しく使うのはよいのですが、使い方によっては人を不