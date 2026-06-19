手形だらけの姿の大塚美咲アナウンサー・・・何があったのか！ 【写真を見る】全身絵の具まみれでも…きょうは誰にも怒られない！キラキラ笑顔で園庭中カラフルに！勢いとどまらずカメラも狙われる!?（山形・天童市） そう！山形県天童市の幼稚園で、子どもたち大興奮の恒例行事を取材してきたんです。 その行事の正体とは…天童市のたかだま幼稚園で行われたフィンガーボディーペインティングです。 肌に優