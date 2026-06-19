最初に結論：100万円運用なら差は約98万円――国債とオルカンの運用成果を比較記事の重要ポイント：1：個人向け国債「変動10年」の金利は年1.74％2：10年運用の試算では国債の利子17.4万円、オルカンの運用益115.9万円3：リスクとリターンの違いを理解し、資産形成に活用したい2026年6月募集分で、変動10年の適用金利が年1.74％と過去最高水準を記録した個人向け国債。片山さつき財務相が「家計資産のポートフォリオにおいてもっと