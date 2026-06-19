「記録じゃない、歴史だ」【写真】圧巻とはこのこと…！浅草寺に6台並んだ大谷翔平自販機6月22日、冒頭の力強いキャッチコピーのもとに発売される伊藤園『お〜いお茶』の“大谷翔平ボトル”。このボトルには2025年シーズンに大谷がレギュラーシーズンで放った55本と、ポストシーズンの8本、合計63本のホームランシーンのイラストが描かれている。浅草寺内に大谷翔平自販機「レギュラーシーズンの55本は日本人を含めたアジア人選