FUNKY MONKEY BΛBY’Sが、8月5日にリリースするニューシングル「夏子」の発売を前に、最新アーティスト写真を公開した。今回のアーティスト写真のロケ地として選ばれたのは、彼らの地元である八王子を走る「国道20号線」。かつて夢を追いかけたこの道で、20周年を迎え、さらなる進化を遂げた今の姿を収めた今回のビジュアルは当時の原風景と、今のFUNKY MONKEY BΛBY’Sが交差する20周年に相応しいエモーショナルな一枚に仕上がっ