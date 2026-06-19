岡山県倉敷市児島地区の公共施設再編整備事業で、新たに建設される複合施設の安全祈願祭が今月（6月）18日行われました。 【写真を見る】倉敷市児島地区の公共施設再編整備新たに建設される複合施設の安全祈願祭2028年3月末に完成予定【岡山】 児島地区に新たな「複合施設」 神事には、伊東倉敷市長らが出席し、工事の安全と成功を祈願しました。倉敷市児島駅前で始まる公共施設の再編整備事業です。 新たな複合施設を建設